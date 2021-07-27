Россияне рассказали об отказе от соцсетей и вредных привычек на отдыхе

79% россиян на отдыхе отказываются от соцсетей и треть начинают вести более здоровый образ жизни, показал опрос компании S7 (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Еще 21% опрошенных в поездках идут во все тяжкие и нарушают режим: покупают вредную еду и ложатся спать позже обычного.

Россияне также рассказали, что обязательно берут с собой и как предпочитают путешествовать — с багажом или налегке.

Больше трети россиян (33%) путешествуют налегке и берут только ручную кладь. Более того, 22% респондентов указали, что берут лишь минимум одежды. Другая треть россиян все-таки покупает билеты с багажом, а еще 13% респондентов платят за чемоданы прямо в аэропорту.

Главные вещи, без которых большинство респондентов не могут обойтись на отдыхе, — наушники, расческа и бритва. Более 64% россиян не могут выехать в отпуск как минимум без одной из этих вещей.

После наушников из техники по значимости следует фото- и видеокамера — их с собой обязательно берут 55% опрошенных. Кроме того, четверть россиян не может отправиться на отдых без умных часов.

Российские путешественники любят отдыхать с комфортом и уделяют особое внимание предметам гигиены. Больше половины путешественников (63%) не могут обойтись без собственного полотенца. 39% респондентов указали, что никуда не поедут без карманного зеркала. Еще треть опрошенных (33%) добавила в обязательный отпускной набор пижаму.