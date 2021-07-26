Эксперт предрек «ценовой шок» на минтай

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев сообщил, что в России в ближайшие месяцы средняя стоимость на лососевых рыб, включая минтай, может вырасти на 30%. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт отметил, что резкий скачок цены можно объяснить значительным запасом рыбы на Дальнем Востоке. Но ценообразование будет зависеть от налаженности логистических перевозок в центральные регионы страны.

«Раньше основным импортером минтая был Китай. В настоящее же время российским производителям нужно переключаться на внутренний рынок, где продукции нужно будет преодолеть значительно большее расстояние, прежде чем минтай попадет на прилавки. Поэтому в краткосрочной перспективе мы ожидаем «ценового шока» на 30%», — подчеркнул Корнев.

Он добавил, что на стоимость рыбы повлиял фактор глобального роста цен, в том числе и на грузоперевозки и рыбный промысел; а также антикоронавирусные меры.

Ранее стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал выдать субсидии на доставку минтая с Камчатки до магазинных прилавков.