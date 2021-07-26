Forbes: Основатель Yota приобрел один из самых дорогих самолетов в мире

Бизнесмен Альберт Авдолян купил один из самых дорогих частных лайнеров в мире Bombardier Global 7500. Об этом сообщает Forbes.

В публикации утверждается, что в самолете есть четыре жилых помещения, полноразмерная кухня и специальная каюта для экипажа.

Руководитель проекта об авиации BizavNews Дмитрий Петроченко утверждает, что Bombardier Global 7500 – это «настоящий дом в небе». Он отмечает, что помещение самолета может быть персонализировано в соответствии с запросами заказчика.

Стоимость самолета начинается от $73 млн, но в целом цена зависит от внутренней отделки.

Издание отмечает, что Bombardier не единственный джет в воздушном флоте Авдоляна. У бизнесмена также есть более старая модель Bombardier — Global 6000. Стоимость нового джета этой модели начинается от $60 млн, однако на вторичном рынке цены на них ниже.

Ранее стало известно, что в Германии планируют закупить три самолета Bombardier Global 6000, оснащенных высокотехнологичными датчиками. Они могут перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики противовоздушной обороны.