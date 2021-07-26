Режим свободной таможенной территории может появиться на Курилах

Введение на Курилах режима свободной таможенной территории сейчас прорабатывают. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА «Новости».

«Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным», — поделился премьер, когда общался с представителями рыбопромышленных предприятий региона.

По словам Мишустина, возможность введения подобного режима торговли в настоящий момент обсуждается. Подробности нового режима пока не приводятся.

В понедельник, 26 июля, глава кабмина РФ прибыл на остров Итуруп. В рамках своей рабочей поездки Михаил Мишустин проведет ряд встреч и посетит учреждения, предприятия.