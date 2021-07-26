В ГД внесут проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам

Глава комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в ГД законопроект, который предлагает с 1 января следующего года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Из пояснительной записки следует, что законопроект предлагает внести изменение в закон «О страховых пенсиях» и признать утратившей силу статью от 2016 года об отмене индексации суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней работающим пенсионерам, а также статьи 3 и 7 закона «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».