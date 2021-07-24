Эксперт назвал преимущества «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток – 2» позволит снизить издержки, связанные с поставками российского газа в Европу через Украину. Об этом в интервью «Известиям» рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Он отметил, что серьезные проблемы с украинской газотранспортной системой (ГТС) начались после первого «майдана» в 2005 году. Тогда выявились случаи кражи газа, появлялись схемы по «бумажному реверсу» топлива из Европы обратно на Украину. Кроме того, усугубилась изношенность трубопровода, из-за чего участились аварии, парализующие поставки газа.

Запуск «Северного потока – 2», по мнению эксперта, «позволит договариваться со странами, которым «Газпром» сейчас платит за транзит, на лучших условиях». Благодаря этому Россия сможет избежать политических рисков, которыми сопровождаются поставки газа через Украину и Польшу.

Однако Тузов уточнил, что полностью отказаться от ГТС Украины не удастся, так как суммарные мощности «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» не обеспечивает тот объем газа, в котором нуждаются европейские потребители.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что сближение Украины с НАТО может стать определенной компенсацией за запуск «Северного потока — 2».