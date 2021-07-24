Россияне разочаровались в кешбэке

Россияне стали меньше интересоваться кешбэком в этом году, при этом общий спрос на изготовление пластиковых карт вырос, пишут «Известия» со ссылкой на статистику маркетплейса «Сравни.ру».

Издание отмечает, что число запросов на приобретение карт с кешбэком в первом полугодии по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 19%, при этом интерес к пластиковым картам в среднем вырос на 16%.

Отмечается, что наибольшее снижение интереса зафиксировано по кешбэку в категории «супермаркеты» (на 41%), «путешествия» (39%) и «развлечения» (36%).

Снижение интереса к вознаграждению подтвердили изданию и в нескольких банках. В частности, вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Петр Карпов заявил, что уже несколько лет клиенты чаще выбирают карты с увеличенным льготным периодом, но не карты с программой лояльности.

«На первое место выходит величина льготного периода и стоимость обслуживания. Клиенты нелояльны к бренду, они готовы менять банк при наличии более выгодных условий по продукту, которые они оценивают не только с точки зрения кешбэка», — заявил директор по развитию кредитных карт ОТП Банка Денис Луковский.

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