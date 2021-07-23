Россиянам объяснили плюс и минусы резкого повышения ЦБ ключевой ставки

Экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с 360tv.ru объяснил, что значит решение Центробанка о повышении ключевой ставки на 1% для граждан.

По его словам, главный плюс для людей заключается в том, что это решение ЦБ повысит ставки по депозитам, а минус — в подорожании кредитов.

«Центральный банк такими рекордными темпами повышает банковскую ставку, чтобы деньги в системе стали дороже и в чем-то их стало меньше», — пояснил он.

Ранее Центральный банк России четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 1% — до 6,5% годовых. Данный шаг стал максимальным увеличением ставки с 2014 года, когда на фоне резкого падения рубля и высоких инфляционных рисков регулятор принял решение об экстренном повышении ставки до 17% годовых.