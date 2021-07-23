Минфин с начала года купил валюту на триллион рублей

Общий объем средств, которые Минфин с начала текущего года направляет на покупки валюты, в пятницу, 23 июля, превысит 1 трлн рублей, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на экспертов.

«Исходя из озвученных Минфином России планов, объем покупки валюты в рамках бюджетного правила за период с 7 июля по 5 августа вырастет на 34%, до 296 миллиардов рублей, вследствие подъема рыночных цен на нефть. Таким образом, к концу июля накопленный с начала года объем покупок валюты Банком России превысит 1 триллион рублей», — сказал руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Он пояснил, что если до конца года не произойдет значительных коррекций на нефтяном рынке, по итогам 2021 года в Фонд национального благосостояния будет направлено более 2 трлн рублей валюты, купленной на рынке.

По мнению Наметкина, острой необходимости в смягчении бюджетного правила сейчас нет. В условиях новых западных санкций в отношении России, сохранения высоких эпидемиологических рисков из-за новых штаммов коронавируса, амбициозных планах по реализации крупных инфраструктурных проектов в ближайшие годы растет потребность в накоплении внутренних резервов.

При этом генеральный директор УК «Спутник – Управление Капиталом» Александр Лосев отметил, что накопления средств в ФНБ в иностранных валютах, которые в последнее время слабеют по отношению к доллару, и скупка долларов по курсу 78, являются текущими потерями государственных средств.

Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не намерена совершать покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ).