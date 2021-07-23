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В Киеве перечислили требования к Западу из-за «Северного потока — 2»

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала в эфире телеканала «Украина 24», какую компенсацию Киев должен получить из-за достройки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», — заявила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, Киев также должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». Кроме того, Украина ждет от ЕС выполнения обязательств по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Вице-премьер уточнила, что запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад.

«К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку — 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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