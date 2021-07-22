В Госдуме сравнили сделку по «Северному потоку — 2» с феодальным договором

Член комитета по международным делам Госдумы от «Единой России» Елена Панина в беседе с РИА «Новости» заявила о том, что давление, которое в рамках соглашения между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку --2» планирует оказывать Германия на ЕС, напоминает документ эпохи феодализма и не имеет никакого отношения к современному международному праву.

По мнению депутата, и в Вашингтоне, и в Берлине понимают, что для выполнения данных обязательств существует только один способ.

«Каким образом Берлин будет выполнять эти обязательства? С экономической точки зрения, возможен только один вариант — это постоянное наращивание объемов закупок российского газа, поступающего в Германию. Никаких иных «рычагов воздействия» на РФ у Германии в этом вопросе нет», - сказала Панина.

При этом парламентарий положительно отозвалась о том, что «США, по-видимому, не будут препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2».

Ранее США и Германия выпустили совместное заявление по газопроводу «Северный поток — 2», в котором прописана возможность введения санкций против России за использование энергоресурсов в качестве рычага давления на Украину. Также условием для работы газопровода названо продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года.