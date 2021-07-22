Минэнерго остановит экспорт бензина, если биржевые цены в России не снизятся

Министерство энергетики России может наложить запрет на экспорт бензина, если рекордный уровень биржевых цен на это топливо останется на прежнем уровне, сообщает Telegram-канал Минэнерго со ссылкой на главу ведомства Николая Шульгинов.

«В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%», — заявил Шульгинов.

Министр считает, нынешний рост цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) не сможет отразиться на розничной цене, однако решение о запрете на экспорт бензина за рубеж остается за ведомством.

Ранее цены бензина марок Аи-95 и Аи-92 обновили исторические максимумы.