Почта Банк начал выдавать Единую социальную карту Свердловской области

С 22 июля жители Свердловской области могут получить Единую социальную карту в отделениях Почта Банка на всей территории Свердловской области. Многофункциональная пластиковая карта «Уралочка» на базе платежной системы «Мир» является электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона и выпускается для всех жителей региона независимо от наличия социальных выплат.

«Продолжается планомерная работа по привлечению банков к участию в проекте Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Единая социальная карта. Рады отметить, что «Почта Банк» - вторая кредитная организация, которая приступила к физической выдаче карт… Расширению сети выдачи Единых социальных карт на обширной базе отделений «Почта Банка» мы безусловно рады. Работа по привлечению к проекту иных кредитных организаций Оператором ЕСК ведется на постоянной основе, - подчеркнул заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов.

С помощью Единой социальной карты жители могут не только получать пособия, заработную плату, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении Почта Банка, пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта. На эту карту можно также получить единовременное государственное пособие на школьников. При этом банк дополнительно начислит до 1000 рублей в виде 10% кешбэка на покупки по карте «Мир» и предложит целый пакет привилегий.

Для того, чтобы получить все эти бонусы, не нужно ничего специально делать – льготный тариф подключится автоматически при поступлении социальной выплаты на счет карты в банке.

Единую социальную карту можно моментально и бесплатно получить в 11 клиентских центрах и 94 отделениях почтовой связи, а с середины августа карта будет доступна к оформлению еще на территории 400 отделений связи и на территории клиентских служб ПФР, служб социальной защиты населения, по графику работы консультанта банка.

«Единая социальная карта – это масштабный и нужный проект, полезная инициатива администрации области, которую мы с удовольствием поддержали. Владельцы этих карт получают двойную выгоду – как скидки от партнеров программы, так и различные бонусы и преимущества от банка, в том числе начисление процента на остаток, выгодные условия по вкладам и кредитам, кешбэк за покупки и пр. С ней можно не только экономить, но получать прибыль. Уверен, что карта будет очень полезна всем жителям области», – отметил директор макрорегиона Почта Банка в Свердловской области Игорь Смирнов.