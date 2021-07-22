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«Можно не читать»: Анастасия Татулова — о новом законопроекте ЛДПР для бизнеса

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Основательница сети «АндерСон» и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова в беседе с «Газетой.Ru» сказала, что новый законопроект депутата от ЛДПР Сергея Катасонова «можно не читать», поскольку правительство РФ уже дало на него отрицательное заключение.

Ранее Катасонов внес в ГД законопроект, в случае принятия которого бизнес в период действия ограничительных мер (не только карантинных, но и режима ЧС и повышенной готовности) будет освобожден от уплаты налога на имущество организаций, а физлица — от земельного налога на объекты, которые используются в предпринимательской деятельности.

«Ведь как обычно, реализация законопроекта приведет к выпадению доходов из бюджета», — сказала Татулова. С ней согласен и генеральный директор компании «Finhelp» Павел Вещаев, сказавший в беседе с «Газетой.Ru», что из-за снижения доходов российского бюджета в пандемию рассчитывать на принятие подобных законов не приходится.

«Так как в пандемию в бюджете денег стало существенно меньше, и поэтому все инициативы, направленные на снижение доходов бюджета, крайне редко получают поддержку», — сказал эксперт.

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