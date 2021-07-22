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2ГИС назвал число закрывшихся в Москве кафе и ресторанов за год

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Геосервис 2ГИС посчитал, как изменилось число ресторанов и кафе за последний год в Москве, Санкт-Петербурге и еще в нескольких крупных российских городах. Для этого специалисты сравнили, сколько кафе было открыто на 1 июля 2021 года и в начале года, а также год назад.

Например, в Москве на 1 июля 2021 года было открыто 2485 ресторанов. За полгода их число выросло на 0,49% (было 2473), а за год сократилось на 0,96% (было 2509). Число открытых сейчас кафе они оценили в 3531, за полгода их количество увеличилось на 2,76% (было 3436), за год – на 4,07% (было 3393).

Всего за год в столице закрылось или сменило формат 1644 заведения общепита среди наиболее распространенных форматов (кафе, ресторан, кофейня, бар и т.п.). При этом открылось 2033 новые точки (включая новые заведения сетевых форматов). В итоге количество заведений выросло на 389.

В Москве 28 июня ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов, за исключением летних веранд. В итоге число посетителей и выручка резко упали. На этом фоне части заведений пришлось закрыться или работать в ограниченном режиме. С 19 июля в столице отменили QR-коды.

Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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