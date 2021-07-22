Рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака»

Аналитики на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald's в разных странах оценили реальный курс местных валют, в том числе рубля. Об этом сообщает журнал The Economist.

Эксперты назвали российскую валюту одной из самых недооцененных валют мира.

В США бигмак можно купить за $5,65 (420 рублей), в России — за $2,27 (169 рублей). Из этого следует, что справедливый, с точки зрения методологии, курс валюты РФ составляет 29,91 рубля за доллар. То есть с учетом рыночного курса около 74 рублей за $1 она недооценена на 59,9%.

Опережает рубль только ливанский фунт, который недооценен на 70,2%. Практически на одном уровне с российской валютой находятся южноафриканский рэнд (59,6%), азербайджанский манат (58,9%) и турецкая лира (58,7%).

Недооцененными в рейтинге оказались практически все валюты, кроме шведской кроны (+9,6%), норвежской кроны (+11,5%) и швейцарского франка (+24,7%).

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года и публикуется два раза в год. Это одним из примеров применения теории паритета покупательной способности (ППС), согласно которой в перспективе валютный курс уравнивает стоимость корзины товаров и услуг в разных государствах.

В январе текущего года The Economist также признал признал рубль самой недооцененной валютой мира.