Илон Маск рассказал, при каком условии Tesla вновь начнет принимать биткойны

Генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что компания может вновь начать принимать биткойны в качестве средства оплаты, сообщает Reuters.

Предприниматель подчеркнул, что при добыче биткоинов все чаще стали использовать более «зеленые», возобновляемые источники энергии.

«Я хотел немного больше проявить должную осмотрительность, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50% или выше, и что существует тенденция к увеличению этого числа, и, если это так, Tesla возобновит прием биткойнов», — сказал Маск на конференции B-Word.

В мае Tesla заявила, что перестанет принимать биткойны для продажи автомобилей. Маск тогда уточнил, что сама по себе криптовалюта — хорошая идея, но ее использование не должно «дорого обойтись для окружающей среды». На фоне этого заявления курс биткоина рухнул.

Впоследствии хакеры Anonymous обратились к Маску с обвинением в чрезмерном влиянии на курс криптовалюты через публикации в Twitter.