Эксперты заявили, что мошенники берут кредиты через госуслуги от имени россиян

Онлайн-мошенники взламывают аккаунты граждан на сайте госуслуг и берут через них кредиты и микрозаймы, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

«Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ», — заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он добавил, что надеется на появление на портале возможности ограничения области использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций.

По словам эксперта, в данный момент повысить уровень безопасности можно, включив двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет, а также установив собственный сложный пароль. Однако полностью уберечься от действий мошенников это не поможет, уточнил Ульянов.

О высоком риске мошеннических действий с кредитами и микрозаймами, которые были взяты через профиль на госуслугах, так же предупреждает заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев. Он пояснил, что обезопасить себя можно, «только если не расслабляться и не надеяться на защиту от государства».

Ранее россиянам дали пять советов, как защититься от хакеров в отпуске.