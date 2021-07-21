Кремль: переговоры по транзиту газа через Украину носят коммерческий характер

Президенты стран не ведут переговоры по транзиту газа через Украину после 2024 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Любые переговоры- это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», — ответил Песков на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин в ближайшем будущем обсудить этот вопрос со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин в качестве отдельной темы высказался о возможности продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

В совместное заявлении США и ФРГ по вопросам, связанным с российским газопроводом «Северный поток – 2», говорится, что в интересах Украины и Европы транзит газа через Украину должен продолжиться после 2024 года. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на 10 лет соответствующего соглашения между Москвой и Киевом.

Кроме того, Германия берет на себя обязательство создать для Украины «зеленый фонд», чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. В этот фонд Берлином будет внесено первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн.