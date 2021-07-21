Цены бензина марок Аи-95 и Аи-92 обновили исторические максимумы

Биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» по итогам торгов 21 июля обновили исторические максимумы. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 на бирже выросла за день на 0,6% — с 59,5 тыс. рублей за тонну до 59,85 тыс. рублей за тонну. В результате, стоимость бензина данной марки на бирже обновила рекордное значение, которое было достигнутое 3 июля прошлого года (59,78 тыс. рублей за тонну).

Также биржевая стоимость бензина Аи-92 обновляет исторический максимум третий день подряд. В ходе торгов 19 июля его цена выросла на 0,6% и превысила 57 тыс. рублей за тонну — с 56,75 тыс. рублей за тонну до 57,06 тыс. рублей за тонну.

Ранее вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун рассказал, что стоимость бензина в России зависит от курса рубля, а потому топливо может подешеветь только при укреплении национальной валюты.