Зеленский назвал факторы, от которых будет зависеть судьба «Северного потока – 2»

Судьба российского газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от позиции Вашингтона и способности ЕС занять единую позицию в этом вопросе. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому журналу Politique Internationale («Международная политика»), сообщает ТАСС.

По его словам, политика США «оказывает давление на Россию и помогает Украине», за что он выразил Вашингтону признательность. При этом он считает происходящее энергетической войной, в которой, как и в любой другой, «будут побежденные и победители».

«В отличие от США, европейцы, напротив, расколоты по этому вопросу и Россия играет на этих разногласиях <…> Если проект будет завершен, проиграет не только Украина. Начало эксплуатации этого газопровода, который исключит Украину из российско-европейского транзита создаст прецедент для всего региона, и, может быть, для всего мира», — заявил Зеленский.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что им удалось договориться с Германией относительно «Северного потока — 2». Вашингтон опасается, что Россия будет использовать газопровод в качестве рычага геополитического давления на Украину, в то время как Берлин настаивает, что это чисто коммерческий проект.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.