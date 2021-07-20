Среди россиян вырос спрос на отдых на Мальдивах и Сейшелах

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что у россиян вырос спрос на отдых в экзотических странах.

По его словам, сейчас популярны туры на Мальдивы и Сейшелы.

«На этих курортах есть совершенно различные гостиницы, пакетные предложения конкурентные. Особенно в сегменте гостиниц 4-5 звезд. У нас была уникальная ситуация, когда пятизвездочная гостиница в южных широтах России была даже дороже Мальдив, куда лететь девять часов», — рассказал Горин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что подобный случай был связан с высоким спросом и нехваткой хороших гостиниц на отечественных курортах.

Горин добавил, что ажиотажный спрос у соотечественников вызвало открытие Мексики, также спросом пользуется Куба.

Ранее россияне обозначили требования для идеального отпуска.