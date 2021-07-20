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Активист предложил 20 идей для светлого будущего России

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Активист–предприниматель Дмитрий Давыдов запустил сайт 20idei.ru, на котором аккумулировал свои знания государственного устройства разных стран в 20 идей и опубликовал их, пишет «Московский комсомолец».

Произошло это еще в 2016 году, он использовал уже готовые решения в Сингапуре, ОАЭ и других странах, переделывая их под российский лад.

Пять лет назад Давыдов обратился со своими предложениями в целый ряд госорганов, в том числе в профильные министерства. Его поблагодарили за идеи, но на этом все и ограничилось. Вскоре Давыдов покинул Россию. Однако после пандемийного 2020 года он допустил, что отношение к его предложениям изменится.

Вся концепция идей Давыдова создана так, чтобы специально не задевать ни один класс, ни одну политическую партию. Сам создатель не является гражданином России и не проживает здесь. Дмитрий рассказал «Газете.Ru», что надеется быть услышанным государством в этот раз.

Первая идея Давыдова посвящена предоставлению дополнительных удобств населению и одновременно пополнению государственного бюджета. Активист считает, что необходимо ввести платные ускоренные услуги. Например, за определенную сумму вы сможете получить паспорт за один, два или три дня. Притом сумма будет уменьшаться, чем дольше выполнение услуги человек будет ждать. Похожий подход успешно используется в Казахстане. Введение такой опции пополнит бюджет, искоренит коррупцию в этой сфере и будет удобно населению. При этом у граждан будет возможность использовать действующую стандартную процедуру или выбрать платную ускоренную услугу.

Еще одним пунктом первой идеи стоит увеличение поступлений от автовладельцев за счет официальной продажи «престижных» автомобильных номеров с комбинациями цифр или букв. Предлагается цены на «престижные» комбинации цифр установить в зависимости от уровня их солидности. Например, чтобы 001, 777 стоили в пять раз дороже, чем 444 и в пятнадцать раз дороже, чем 404. По подобной системе рассчитывать и буквы. Также можно будет продавать «очень престижные» автомобильные номера: чем меньше цифр и букв, тем будет дороже номер (7, 7А, 7ААА, 07, 07А). Схожая практика успешно используется в Дубаи и Абу-Даби.

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