Работодателям предложили разрешить выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент

Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» направило председателю правительства РФ Михаилу Мишустину предложение о том, чтобы разрешить работодателям выдавать своим сотрудникам ипотеку, а также оформлять в залог купленные квартиры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо.

«Мы предлагаем компаниям дать возможность выдавать ипотеку своим сотрудникам под низкий процент, став фактически финансовыми организациями», — сказал глава риелторской сети Ильдар Хусаинов.

По его словам, работодатели также смогут выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом, так как они могут свободнее распоряжаться своими финансовыми средствами.

Хусаинов уточнил, что сотрудник после увольнения сможет продолжать выплачивать кредит тому же работодателю, подчеркнув, что необходимо предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или другим работодателем.

Авторы инициативы заявляют, что ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной. Например, зависеть от показателей эффективности работы сотрудника.

Такое решение, как считают авторы обращения, позволит расширить конкуренцию на ипотечном рынке при помощи дополнительного притока средств от бизнеса, а для компаний это станет дополнительным инструментом повышения лояльности своих сотрудников.

Как уточняет издание, в аппарате правительства получили данное обращение и направили его в Минфин РФ для проработки. В свою очередь в Минфине заявили, что документ находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в Совфеде разработали законопроект о запрете плавающих ставок по ипотеке.