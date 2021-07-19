В России создали проект «санитарного щита» от новых пандемий

Российские власти разработали проект «санитарного щита», который призван будет защищать Россию от новых пандемий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Еще один урок пандемии — необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие. Как уже отметил Михаил Владимирович [Мишустин], во исполнение вашего поручения мы разработали проект «санитарный щит». Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и развития пандемии», — рассказала Голикова.

Она уточнила, что этот «санитарный щит» позволит всего за четыре дня разработать тест-системы для распознавания новых инфекций, а вакцины против них — за четыре месяца.

Ранее Голикова рассказала, как штамм коронавируса «дельта» повлиял на смертность в России.