Производители хлеба предупредили о повышении цен на 7-12%

Хлебозаводы заявили ритейлерам о повышении цен на 7–12% с августа из-за роста стоимости сырья, сообщает газета «Коммерсант».

«Все виды сырья для производства хлеба подорожали в несколько раз, хотя сам хлеб — всего на 1 руб. год к году. Так, <..> маргарин вырос в цене на 38%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%», — рассказал изданию президент Российского союза пекарей Алексей Лялин.

В то же время гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов указал на подорожание упаковки, стоимость некоторых видов которой выросла на 40%.

Министерство сельского хозяйства в комментарии изданию заявило, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне». В ведомстве отметили, что отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. Однако, существенного повышения цен в министерстве не ожидают, так как некоторые виды сырья, например, пшеница третьего и четвертого классов, после введения таможенных пошлин подешевела на 7,2% и 5,9% соответственно.

К тому же, как указали в Минсельхозе, для того, чтобы стабилизировать цены на рынке, производителям выдавались государственные субсидии, и на 16 июля было освоено 47,6% выделенных на это средств.

Ранее председатель Союза потребителей Петр Шелищ предупредил о возможном росте цен на основные продукты питания, которые россияне покупают регулярно. Эксперт включил в список незаменимых продуктов крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб. При этом, по его словам, подорожать этой осенью «может абсолютно все».