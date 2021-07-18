На eBay появилось объявление о продаже горы в Германии за $235 000

На торговой интернет-площадке eBay появилось объявление о продаже горы в Германии за $235 000, сообщает телеканал CBS.

Гора Циркельштайн, самая маленькая из гор Саксонской Швейцарии, расположена в пяти километрах к юго-востоку от Бад-Шандау, слева от реки Эльбы в приграничной территории с Чехией.

В 1818 году эта гора вдохновила немецкого художника-пейзажиста Каспара Давида Фридриха написать картину «Странник над морем тумана».

Нынешние владельцы Циркельштайна, не имеющие права управлять лесным массивом и парком на территории горы, продают гору за $235 000 под объявлением «Уникальная/Ваша собственная гора в Саксонской Швейцарии».

До этого собственники Циркельштайна предлагали продать гору за $1.2 млн, а позднее — за $590 000.

Ранее в 2020 году Дональд Трамп оценил свой автограф в $10 тысяч.