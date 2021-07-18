Страны ОПЕК+ согласовали регулирование добычи нефти до конца 2022 года

Государства, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти, согласовали продление договоренностей о регулировании добычи нефти до конца 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

При этом основной параметр сделки – базовый уровень отсечки – поменялся для некоторых стран. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн баррелей в сутки, до 11,5 млн б/с.

Для Объединенных Арабских Эмиратов базовый уровень добычи повысят с 3,17 млн б/с до 3,5 млн б/с. Повышение реализуют в Кувейте и Ираке – на 150 тыс. б/с.

Министры стран ОПЕК+ договорились продолжить восстановление добычи нефти с августа и вернуть на рынок 2 млн б/с до конца 2021 года.

Все страны согласовали повышение добычи нефти на 0,4 млн б/с ежемесячно. Так, к концу года сокращение добычи нефти странами организации уменьшится до 3,7 млн б/с.

Следующая встреча министров ОПЕК+ состоится в сентябре 2021 года.

Ранее ОАЭ удалось договориться с ОПЕК+ об условиях добычи нефти. Базовый уровень производства, от которого отсчитывают квоты, повысят для Эмиратов до 3,65 млн баррелей в сутки.