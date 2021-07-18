Аналитики назвали «справедливый» курс рубля

Рост рублевой цены нефти до рекордных высот может свидетельствовать о недооцененности рубля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметил Валерий Вайсберг из ИК «Регион», после устранения пандемических дисбалансов цена на нефть, возможно, вернется к уровню 4,5 тыс. руб. за баррель. При текущей цене около 73 долларов за баррель курс будет колебаться на уровне 61,6 руб. за доллар.

Эксперт Андрей Кочетков из компании «Открытие брокер» считает, что при текущих ценах на сырье более справедливым был бы курс около 65 руб. за доллар.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что доллар станет самой выгодной валютой на ближайшее время из-за высокой инфляции в США.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что будет с рублем к осени. По его словам, на курс доллара к рублю будут оказывать давление поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.