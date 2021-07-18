Аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 6,5%

Аналитики крупнейших банковских организаций ожидают, что 23 июля Центробанк повысит ключевую ставку до 6,5%. Об этом пишут «Известия».

Повышение ставки сразу на 1 процентный пункт может стать наиболее значительным с 2014 года. Такие вероятные решительные действия Банка России связаны с опережающей инфляцией, которая в июне достигла 6,5%. При этом ее пик эксперты прогнозируют осенью.

О том, что ключевая ставка поднимется на 1 п.п. — до 6,5%, заявили семь из 16 опрошенных изданием банковских аналитиков. Еще шесть специалистов прогнозируют повышение на 0,5 п.п. (до 6%), а промежуточный вариант в 0,75 п.п. — еще трое экспертов.

По данным аналитиков, на решение по ключевой ставке влияют темпы роста банковских активов и пассивов. В июне были зафиксированы рекордные объемы выдачи потребительских кредитов (623 млрд руб.) и ипотеки (551 млрд руб.), при этом рынок вкладов продолжил стагнировать.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка ЦБ может вырасти до 7%.