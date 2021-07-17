В Госдуме рассказали о новых выплатах российским пенсионерам

Член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила правила социальных доплат для пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на парламентария.

Как уточнила Бессараб, соцдоплата полагается всем неработающим пенсионерам, чей размер пенсий не превышает величины прожиточного минимума в регионе.

«Социальная доплата к пенсии рассчитывается как разница между величиной прожиточного минимума и материального обеспечения пенсионера», — добавила депутат Госдумы.

По ее словам, с января 2022 года социальную доплату к пенсии станут назначать без заявления пенсионера в день назначения выплаты.

Ранее Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений.

Также сообщалось, что к 2024 году средняя страховая пенсия превысит 20 тыс. руб.