США внесли в черный список несколько организаций из России

Министерство торговли США внесло в ограничительный список российские компании, в отношении которых уже действуют односторонние ограничения американского Минфина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный в сборнике официальных документов правительства США.

В список вошли технологические компании и организации ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», Военный инновационный технополис «Эра», технологические компании «Пасит», «Необит», АСТ, «Позитив технолоджис».

«Бюро устанавливает презумпцию предварительного отказа в рамках политики рассмотрения [предоставления] лицензий для данных шести организаций. В дополнение к этому не предусмотрено исключений для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) лицам, добавленным в список», — сказано в тексте.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

9 июля Минторг США добавил в черный список три компании и три физлица из России.