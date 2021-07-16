Жара в нескольких регионах угрожает ценам на сахар

Жаркая погода в нескольких российских регионах может негативно отразиться на урожае сахарной свеклы и производстве сахара в этом году, отмечает Союз сахаропроизводителей России.

Наиболее неблагоприятная ситуация из-за погоды складывается в Центральном округе страны и Поволжье — в Татарстане введен режим ЧС, напомнили в организации.

«Установившиеся с начала июля жаркие сухие погодные условия, недостаточное количество осадков может привести к задержке развития сахарной свеклы во второй декаде июля», — сообщает Россахар.

По данным на 11 июля, масса корня сахарной свеклы в Приволжском округе составила 98 граммов — в 2020 году средняя масса была 110 граммов. Масса ботвы также уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что в ЦФО эти показатели практически на уровне прошлого года, но жара может замедлить процесс развития растений во до конца июля.

Ранее почти 80% россиян заявили о быстром росте цен на продукты — в частности,подорожание сахара отметили 39% опрошенных.