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В Германии отвергли идею компенсаций Украине за «Северный поток — 2»

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Maxim Shemetov/Reuters

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия не должна ничего компенсировать Украине в случае прекращения транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщает газета «Известия».

«На мой взгляд, о компенсационных выплатах Германии Украине не может быть и речи, их нельзя ожидать от немецких налогоплательщиков. Абсолютно недопустимо, чтобы Германия выстраивала свою энергетическую политику в соответствии с интересами Украины», — сказал он.

По словам Эрнста, в том случае, если Киеву нужны деньги, украинским властям необходимо обратиться к таким международным донорам, как Европейский союз.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина должна получить 15-летний контракт, гарантированный европейскими банками и компаниями, что было бы компенсацией за запуск российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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