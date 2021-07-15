«Известия»: мошенники придумали новую схему со звонками якобы от сотрудников банка

Телефонные мошенники усовершенствовали распространенную схему обмана клиентов банков со звонками от имени службы безопасности — теперь они предлагают клиенту обратиться к личному «страховому агенту». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Обычно во время разговора мошенники после убеждений в том, что сохранность денег на банковском счете жертвы под угрозой, предлагают перевести их на «безопасный» счет. Теперь помимо этого они предлагают обратиться к «личному страховому агенту», контакты и реквизиты которого якобы указаны в договоре с банком на оказание услуг. Как правило, у клиента нет договора под рукой, поэтому злоумышленники называют имя и номер сообщника, которому он должен перезвонить самостоятельно. В свою очередь, мошенник, выдающий себя за страхового агента, подтверждает, что деньги в опасности, и что реквизиты «безопасного» счета верны.

Основатель DLBI Ашот Оганесян рассказал, что сегодня преступники уходят от использования информации о счетах жертв, которая значительно подорожала на черном рынке, и стараются придумать скрипт, требующий только паспортных данных, базы которых можно либо купить по низкой цене, либо найти бесплатно.

«Также видно, что все меньше схем предусматривает использование кода SMS-подтверждения. Вместо этого преступники уговаривают жертву сделать перевод полностью самостоятельно», — добавил Оганесян.

Один из вариантов схем — когда мошенники предлагают перевести деньги на счет представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), уточнил начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. По его словам, схема вывода именно на счет некоего «доверенного» лица ― представителя банка, ЦБ, АСВ, правоохранительных органов ― встречается одинаково часто.

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