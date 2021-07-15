Россияне рассказали, почему чаще всего увольняются

Российские сотрудники чаще всего решают поменять работу из-за отказа руководства поднять им зарплату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Выяснилось, что готовы уволиться, если нет повышения, 48% опрошенных работников. Другими факторами, приводящими к уходу по собственному желанию, стали перенапряжение, проблемы со здоровьем и эмоциональное выгорание (так ответили 39% респондентов).

Также готовы покинуть работу люди, которые не видят дальнейших перспектив в организации, такой ответ дали 36% соотечественников.

Конфликты с коллегами и руководством приводят к увольнению у 20% россиян, а долгая дорога до офиса у 19%. Трудовая деятельность, отнимающая слишком много времени, которое можно было бы провести с семьей, значится в 18% ответов.

Исследование организовали в июле, в нем приняли участие свыше 5 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.

Ранее исследование показало, скольким россиянам отказали в работе из-за прививки. Большинство из тех, кто встречался с отказами из-за нежелания вакцинироваться, имели зарплату до 50 тыс. рублей.