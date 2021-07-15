Сенат США поддержал законопроект, запрещающий импорт уйгурских товаров

Сенат Конгресса США поддержал законопроект «о предотвращении принудительного труда уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Инициатором законопроекта стал сенатор-республиканец Марко Рубио.

Законопроект был одобрен единогласно

«Послание Пекину и любой международной компании, получающей прибыль от принудительного труда в Синьцзяне, однозначно: этому не бывать больше. Мы не будем закрывать глаза на продолжающиеся преступления КПК против человечности, и мы не дадим корпорациям бесплатного пропуска для получения прибыли от этих жутких злоупотреблений», — заявил Рубио, комментируя решение Сената.

Законопроект предусматривает запрет на импорт всей продукции, произведенной в СУАР, поскольку вводится презумпция того, что товары произведены с использованием принудительного труда, если не доказано обратное.

Уйгуры — этническое меньшинство, преимущественно исповедующее ислам и компактно проживающее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Западные государства обвиняют КНР в преследовании уйгуров, создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн членов меньшинства, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали подобные заявления.

Весной Китай ответил на западные санкции, введенные из-за якобы притеснения прав мусульман-уйгуров в СУАР. Под ограничения Пекина попали в том числе два комиссара Комиссии США.

Впервые китайские компании оказались под санкциями США еще в 2019 году — целый ряд стартапов из КНР остался без американского экспорта из-за жестокого обращения c уйгурами.