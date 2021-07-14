Прокуратура просит признать виновным Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей

В отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате 2,5 млрд руб. могут вынести обвинительный приговор. Гособвинение 14 июля в прениях сторон обратилось с соответствующей просьбой к Мещанскому суду Москвы, передает ТАСС.

Как сообщается, представитель прокуратуры Ольга Михайлова во время выступления в прениях заявила, что не взирая на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что «их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств», которые были представлены в ходе судебного следствия.

Ранее стало известно, что Калви вернулся на работу в фонде Baring Vostok.

Майкл Калви был задержан 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. 11 апреля 2019 года Калви был отправлен под домашний арест.

12 ноября Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений.