Соль может подорожать на 32% из-за роста ставок на полувагоны

Рост ставок на полувагоны в России может привести к подорожанию соли для конечного потребителя на 32%, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова министру транспорта Виталию Савельеву.

Это приведет к дальнейшему росту инфляции в стране, считает Востриков.

«Важно отметить, что логистические затраты составляют существенную долю в себестоимости конечной продукции для категории «соль», — уточнил он.

В письме также говорится, что, по данным соледобытчиков, на сегодняшний день собственники гарантируют им поставку вагонов в количестве почти в два раза меньшем, чем необходимо. Отсутствие и непостоянство подачи подвижного состава уже привели к остановке некоторых производственных площадок и невозможности выполнить обязательства перед контрагентами, сказано в письме.

Ранее сообщалось, что в России могут подорожать рыбные консервы.