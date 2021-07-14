В ЮАР из-за беспорядков приостановлена работа крупнейшего нефтеперерабатывающего завода

В ЮАР из-за беспорядков приостановил работу крупнейший нефтеперерабатывающий завод, расположенный в провинции Квазулу-Натал. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на деловые круги.

Завод SAPREF находится в портовом городе Дурбан, это совместное предприятие энергетических компаний BP («Би-пи») и Shell («Шелл»). Здесь перерабатывается 35% от объемов нефти в ЮАР.

В провинции Квазулу-Натал уже начались перебои с поставками нефти: в административном центре Квазулу-Натал городе Питермарицбург на АЗС образовались очереди.

Ранее в ходе беспорядков из-за заключения в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы в провинции Гаутенг в ЮАР погибли 19 человек.

Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Чтобы подавить беспорядки в Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. Джейкоба Зума попал в тюрьму на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний бывший президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.