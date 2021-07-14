СМИ: ФБР расследует деятельность компании, обходившей санкции против России

ФБР и федеральные прокуроры ведут расследование в отношении компании Intertech Corporation из-за поставок лабораторного оборудования российской компании, находящейся под санкциями США, сообщает Daily Beast.

В публикации говорится, что в отношении российской Intertech Instruments администрация Джо Байдена ввела санкции в связи с ее «предполагаемой ролью в поставках российского оружия массового уничтожения».

Согласно судебным документам, должностные лица корпорации Intertech «намеренно фальсифицировали отгрузочные документы, избегали и обходили правила экспортного соответствия и вводили в заблуждение конечных пользователей», когда они отправляли научные инструменты получателям в России.

В заявке на обыск сказано, что среди получателей поставок «Интертеха», в том числе фигурировала ФСБ.

По данным издания, неясно, какие именно товары Intertech Corporation поставляла в Россию, однако предыдущие экспортные ограничения, наложенные на предполагаемую российскую дочернюю компанию, указывают на опасения по поводу утечки в программы российского правительства по химическому и биологическому оружию.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесло в черный список более 30 иностранных компаний, а также ряд связанных с ними физических лиц. В их числе — три юридических и три физических лица из России. В список, в частности, попали российские компании «Teson», группа компаний «Radiant Group of Companies» и «Trade Component».