Экономист спрогнозировал укрепление рубля осенью

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что будет с рублем к осени. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, на курс доллара к рублю будут оказывать давление поступления от экспортной выручки нефти и газа, цены на которые продолжают рост.

«Ранее ФНБ полностью отказался от доллара в своем балансе и при поступлении нефтегазовых доходов будет конвертировать доллар в другие валюты, что будет создавать постоянный источник давления на курс доллара к рублю», — считает аналитик.

Тузов добавил, что в настоящее время нефть марки Brent торгуется по ценам апреля 2019 года, когда рубль к доллару был на уровне 65 рублей за доллар. При этом эксперт подчеркнул, что доллар на уровне 70 рублей выглядит более вероятным, если принимать во внимание уровень мировой инфляции.

Ранее сообщалось, что Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара.