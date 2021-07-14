Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Сервис по поиску работы hh.ru составил рейтинг отраслей (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), в которых фиксировались самые высокие зарплаты в первом полугодии 2021 года. Он рассчитан на основе медианных доходов (уровень, при котором у половины зарплата выше, а у половины – ниже).

Первое место заняла сфера «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» — совокупный доход здесь составил 108 260 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11%.

На втором месте «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» — 88 874 руб. (2%), на третьем «Продукты питания» — 72 771 руб. (2%).

Внизу рейтинга оказались сферы «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование» — 60 572 руб. (2%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» — 58 658 руб. (3%), «Финансовый сектор» — 54 314 руб. (3%).

Подсчитаны также самые высокие доходы по профессиональным областям:

Разработка ПО — 174 742 руб. (рост на 9,1%);

Финансы и экономика — 117 025 руб. (2,9%);

Маркетинг, связи с общественностью, реклама — 108 731 руб. (0,6%);

Эксплуатация информационных систем — 104 346 руб. (4,7%);

Продажи — 102 260 руб. (2,3%);

Дизайн, верстка, иллюстрация — 101 147 руб. (4,1%).

Подробности – в материале «Газеты.Ru».