США считают «Северный поток — 2» угрозой для энергобезопасности Европы

В эфире телеканала «Украина 24» заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что в Соединенных Штатах считают газопровод «Северный поток — 2» угрозой энергобезопасности Украины и Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат находится с визитом на Украине.

«Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция», — сказал Кент.

Он добавил, что через неделю канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Вашингтон.

Ранее публицист Bloomberg написал, что вместо поддержки остальной части Запада в противостоянии с Россией Ангела Меркель лишь унизила президента США Джо Байдена.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, ранее продвигавшие в ЕС свой сжиженный природный газ. Также у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.