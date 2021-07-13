НМЖК готова вложить 23,4 млрд рублей в новый завод в Оренбургской области

ГК «НМЖК» планирует построить в городе Бузулук Оренбургской области интегрированный комплекс по глубокой переработке масличных культур, бутилированию растительных масел, производству майонезов и соусов. Инвестиции в проект составят 23,4 млрд рублей без привлечения средств бюджета, приступить к работам планируется в III квартале 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

В соответствии с существующей процедурой НМЖК подала свой проект с необходимым пакетом документов на рассмотрение в Минэкономразвития области. Он предусматривает строительство производственных мощностей по переработке подсолнечника, рапса, соевых бобов, льна и других масличных культур. Ежегодно комплекс будет перерабатывать до 1 млн тонн сырья, производить до 450 тысяч тонн растительного масла и 390 тысяч тонн высокопротеинового шрота (кормового продукта для животных и птицы). Запустить первую очередь производства в случае одобрения проекта планируется к первому кварталу 2023 года.

«Нам известно о подписанном меморандуме между ростовской компанией и правительством области о намерении строительства в Бузулуке маслоэкстракционного завода. Но, насколько нам известно, это был меморандум о намерениях, окончательного решения по площадке пока не принято. Поэтому мы рассчитываем, что региональные власти сбалансированно подойдут к решению и рассмотрят нашу заявку на конкурентной основе с учетом ожидаемых от реализации проекта эффектов для области, в том числе и для города Бузулука», — прокомментировал это намерение генеральный директор ГК «НМЖК» Алексей Масленников.

По его словам, проект компании обладает конкурентными преимуществами и может внести больший вклад в экономику региона. «НМЖК последовательно реализует в Оренбургской области долгосрочную инвестиционную программу – с 2012 года в производственно-логистический кластер Сорочинск-Бузулук уже инвестировано более 10 млрд руб., успешно функционирует Сорочинский маслоэкстракционный завод, реализуются долгосрочные партнерские программы вокруг Бузулука с более чем 200 фермерскими хозяйствами области. Проект в Бузулуке находится в высокой степени готовности, и мы готовы приступить к его реализации сразу после выделения земельного участка», — заключил Масленников.