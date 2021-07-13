На Украине требуют 15-летнего контракта с Россией на транзит газа

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина должна получить 15-летний контракт, гарантированный европейскими банками и компаниями, что было бы компенсацией за запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание «Лига.Бизнес».

«Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен иметь гарантии на 10-15 лет о «нормальном газоснабжении» после запуска «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, ранее продвигавшие в ЕС свой сжиженный природный газ. Также у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.