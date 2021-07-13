Торговые сети X5 возглавили рейтинг ритейлеров по итогам опроса поставщиков

Торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекресток вновь стали лидерами в ежегодном рейтинге ритейлеров, составленном международной консалтинговой компанией Advantage по итогам проведенного весной 2021 года опроса поставщиков.

Сотрудники 176 компаний-поставщиков оценили работу 16 продовольственных сетей и 6 онлайн-магазинов. В перечень критериев вошли 27 пунктов в части категорийного менеджмента, цепи поставок, работы магазинов, а также квалификации персонала и отношениях с поставщиками.

По итогам опроса «Перекресток» и Vprok.ru Перекресток уже второй год подряд сохраняют лидерство в рейтинге. Поставщики отмечают ясность их стратегии, быстроту и простоту процесса оплаты, доступность руководства, широкий ассортимент, корректный подход к категориям и комфортное взаимодействие в поставках.

В свою очередь главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман заявил, что обратная связь от поставщиков – это важнейшая составляющая совместного развития и эффективного взаимодействия.

«Сохранять высокую оценку партнеров в этот сложный и для населения, и для бизнеса, и для государства период особенно ценно. Мы продолжим улучшать наши внутренние процессы, чтобы каждый поставщик чувствовал себя максимально комфортно, работая с нами, и получал наиболее эффективный канал доступа к миллионам покупателей ежедневно», — передает слова Шехтермана пресс-служба X5.

«Пятерочка» по сравнению с прошлогодним опросом поднялась на одну строчку и сейчас стала второй в общем рейтинге. Поставщики высоко оценили ее стратегический подход, компетентность, реакцию на кризисы, эффективность и инновации в поставках.

Напомним, что Advantage проводит оценку ритейлеров по мнению поставщиков в 45 странах мира. В России первый рейтинг появился в 2009 году.