Росстат: доля нефти и газа в ВВП России резко сократилась

По итогам прошлого года доля нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составила 15,2%, что на 4% меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил заместитель начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павел Максимов.

Соответствующий экспериментальный расчет был произведен Росстатом впервые.

Исходя из валового внутреннего продукта в текущих ценах за 2020 год (почти 107 трлн руб.), доля нефтегазовой отрасли составила 16,3 трлн руб.

В межстрановой перспективе показатель 15–20% — средний по миру для крупных нефтегазовых государств, отметила эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко, передает РБК. В США доля нефтегазового сектора равна 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%, сказала специалист.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития улучшило прогноз по росту российского ВВП на 2021 год.