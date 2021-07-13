Российский миллиардер из списка Forbes дал советы, как не сесть в тюрьму

Приморский миллиардер из списка Forbes, глава «DNS Group» Дмитрий Алексеев дал в своем Telegram-канале советы, как не сесть в тюрьму.

«Вероятность оказаться под уголовным преследованием есть у каждого. Мы говорим только о методах снижения этой вероятности», — написал он.

Алексеев отметил, что нужно «попадать в тренды» и в целом быть на хорошем счету.

Второй совет — не запускать проблем. «Чем раньше начать решать проблему, тем больше шансов что-то сделать. Попав в силовые жернова, нужно пытаться изменить баланс возможных плюсов и минусов для органов в свою сторону», — считает глава «DNS Group».

В-третьих, по мнению Алексеева, не стоит надеяться на «крыши» и покровителей. «На практике «крыши» работают как российские страховые компании. В мелких случаях результат может и быть», — написал он.

Ранее миллиардер из списка Forbes Олег Бойко назвал приватизацию в 90-x «кривоватой».