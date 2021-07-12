Nord Stream AG приостановит прокачку газа по «Северному потоку» до 23 июля

Nord Stream AG с 13 по 23 июля остановит прокачку газа по обеим ниткам газопровода «Северный поток» на время проведения работ по плановому техническому обслуживанию, говорится в сообщении компании.

В рамках работ будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода.

«График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», — сообщили в компании.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон сообщила о том, что Германия выдала все разрешения, которые необходимы для строительства российского газопровода «Северный поток — 2».